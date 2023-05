Em Londres, Lula ficará hospedado no hotel de luxo JW Marriot, com diária de R$ 95 mil

Presidente da República se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e participará de recepção oferecida às delegações estrangeiras pelo Rei Charles III

Em viagem a Londres para participar das comemorações da coroação do Rei Charles III, marcada para este sábado, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará hospedado no hotel de luxo JW Marriot Grosvenor House, em suíte com diária que custa 15 mil libras (cerca de R$ 95 mil). Além de Lula, a primeira-dama Janja e a comitiva presidencial também têm estadia reservada no mesmo hotel. Lula chegou na manhã desta sexta-feira, 5, em Londres. Mais cedo, ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que anunciou a doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. Ainda nesta sexta-feira, o presidente irá participar de recepção oferecida às delegações estrangeiras pelo Rei Charles III, no Palácio de Buckingham. No sábado, às 6h (de Brasília), Lula e Janja participam da cerimônia de coroação, na Abadia de Westminster. Depois, o presidente marcará presença em confraternização com demais chefes de Estado e líderes de governo.