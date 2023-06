Em meio a acusações, Trump prepara explicações e deve discursar em convenção na Geórgia

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa neste sábado, 10, de duas convenções republicanas nos Estados da Geórgia e da Carolina do Norte, onde deve se reunir com apoiadores e companheiros. Em meio à investigação do caso de documentos sigilosos da Casa Branca, a expectativa é que o republicano discurse pela primeira vez sobre as investigações, insista nas afirmações de que é vítima de perseguição política e aproveite ambas as plataformas para atacar o FBI (a Polícia Federal americana) e acusar promotores federais. Como o site da Jovem Pan mostrou , Trump é alvo de 37 acusações apresentadas pelo procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, que incluem “retenção ilegal de informações de segurança nacional” e “obstrução da justiça”, cada uma com pena de até 20 anos de prisão. Trump já respondeu à acusação com uma série de postagens em sua plataforma Truth Social e uma declaração em vídeo, chamando Smith de “perturbado” e de “odiador de Trump”. Em sua visão, a acusação constitui uma interferência eleitoral orquestrada por Biden e sua campanha, visando às eleições de 2024.