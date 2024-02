Em meio a crise diplomática, chanceler Mauro Vieira convoca embaixador de Israel

Reunião está prevista para acontecer ainda nesta segunda-feira, 19, e será para ouvir esclarecimentos sobre as declarações do governo do país

Lula Marques/ Agência Brasil Mauro Vieira aguarda o embaixador israelense, Daniel Zonshine, para tratar sobre a crise diplomática entre os dois países



O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou a presença do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para tratar em reunião ainda nesta segunda-feira, 19, sobre a relação em crise entre os dois países. A agenda será realizada no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. “Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o Ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, no Rio. E chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã”, informou o Itamaraty, em nota.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como “persona non grata” — termo usado para determinar que um indivíduo não é bem-vindo naquele local — até que se retrate por comparar a ofensiva israelense na Faixa de Gaza com o Holocausto. “É uma guerra entre soldados altamente preparados contra mulheres e crianças. O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula durante agenda em Adis Adeba, na Etiópia.