Em meio à guerra, popularidade de Putin atinge o maior nível em mais de quatro anos

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Pessoas caminham em frente a um teatro decorado com a letra Z em Moscou



A invasão da Rússia à Ucrânia, que acontece desde o dia 24 de fevereiro, aumentou a popularidade de Vladimir Putin no país. Segundo uma pesquisa realizada pelo instituto independente russo Levada, 83% dos russos aprovaram a ação do chefe de Estado, que ganhou 12 pontos desde que ordenou a ‘operação especial’. Pesquisas anteriores, realizadas por instituições pró-governo, já apontavam a aprovação do líder russo, mostrando que o índice de aceitação estava em 80% ou mais. Esse é o maior nível já registrado em quatro anos. No começo do mês, um levantamento realizado pelo político da oposição Alexei Miniailo e que contou com a participação de sociólogos e analistas de dados mostrou que 59% dos russos são a favor do conflito.

A quantidade de pessoas que são contrárias ao governo de Putin representa 15% dos russos. Não só o presidente da Rússia tem aumentado sua popularidade como outros representantes do seu governo, o primeiro-ministro Mikhail Missouri ganhou 11 pontos (71%, contra 60% em fevereiro) e o governo 15 pontos (70% contra 55% em fevereiro). A pesquisa coordenada por Miniailo mostra que uma das razões que fazem com que os russos apoiam Putin é por causa do compartilhamento de informações que têm sido realizadas pelos veículos de comunicação. Eles não chamam o conflito de guerra e dizem que é uma ‘operação especial’. Os dados mostram que os jovens são os que menos apoiam o governo de Putin e acreditam nas notícias compartilhadas pelos canais estatais.

*Com informações da AFP