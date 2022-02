Em meio à tensão com a Rússia, Biden enviará 3 mil militares à Polônia

Presidente dos Estados Unidos planeja reforçar as tropas da Otan que se encontram na fronteira com a Ucrânia; invasão russa pode acontecer na próxima semana

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Biden irá reforçar as tropas militares da Otan próximas a Ucrânia



O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, decidiu enviar 3 mil militares para a Polônia a fim de fortalecer e tranquilizar os membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O movimento ocorre após satélites norte-americanos detectarem um aumento no número de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Soldados russos também realizaram exercícios militares na Bielorrússia e no Mar Negro, o que causou apreensão no governo ucraniano. Sob a condição de anonimato, um membro do governo norte-americano afirmou que os soldados enviados serão os da base de Fort Bragg, na Carolina do Norte e que a tropa deverá chegar na próxima semana. Oficialmente, o governo da Rússia nega qualquer intenção de invadir a Ucrânia, mas afirma que pode vir a realizar alguma ação “técnico-militar” não especificada na região caso suas solicitações não sejam atendidas. O Kremlin busca um acordo com a Otan para que o grupo, criado para fornecer ajuda mútua entre os países membros do grupo, prometa jamais incluir a Ucrânia como aliada do bloco e retire as suas tropas militares da Europa Oriental.

*Com informações da AFP