Em novo ataque à Ucrânia, Rússia destrói 120 toneladas de produtos agrícolas

Mísseis atingiram celeiros de empresa do setor na região de Odessa na madrugada desta sexta-feira, 21, na quarta noite consecutiva de ataques russos

EFE/EPA/UKRAINE'S OPERATIONAL COMMAND SOUTH HANDOUT Segundo autoridades locais, dois mísseis atingiram os celeiros enquanto um terceiro danificou as máquinas da empresa agrícola



As autoridades da Ucrânia informaram que a Rússia atacou a região de Odessa pela quarta noite consecutiva. Segundo o representante da Administração Militar da região, Oleg Kiper, o ataque aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21, e teve como alvo celeiros de uma empresa do setor agrícola. Com isso, foram destruídas 100 toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada, totalizando 120 toneladas de produtos perdidos. Segundo Kiper, duas pessoas ficaram feridas com cortes após as explosões e os ataques foram realizados com mísseis de cruzeiro Kalibr. Os ataques vêm sendo feitos diariamente desde terça-feira, 18, tendo como alvos prioritários portos e infraestrturas voltados à exportação de produtos agrícolas, especialmente cereais. A região de Odessa abriga três portos incluídos no Acordo dos Grãos, que foi rescindido por Moscou na segunda-feira, 17. Desde então, as forças armadas russas têm atacado infraestruturas dedicadas à exportação agrícola. Kiper explicou que, após atacar as infraestruturas com drones e mísseis, a Rússia mudou seu objetivo e passou a focar em empresas agrícolas. O representante ainda detalhou o ataque russo, dizendo que os mísseis foram disparados a uma “altura mínima” para contornar os sistemas de defesa da Ucrânia usando “as características da paisagem”. Dos mísseis disparados, dois atingiram os celeiros e um terceiro danificou os maquinários da empresa.

*Com informações da EFE