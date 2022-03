Em reunião com Biden, Xi Jinping pede trabalho conjunto pela paz mundial

Líderes conversaram por duas horas e o homólogo chinês declarou que a ‘crise na Ucrânia não é algo que gostaríamos’

O presidente norte-americano, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 18, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia que já chega ao seu 23º dia. Segundo a televisão estatal da China, Xi Jinping disse que “crise na Ucrânia não é algo que gostaríamos”. A reunião entre os líderes era uma tentativa de fazer com que o presidente da China se distancie de Vladimir Putin. Durante a conversa, que durou cerca de duas horas, Xi Jinping falou que ambos os países precisam assumir suas responsabilidades internacionais e que, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e como as duas maiores economias do mundo, “cabe a nós não apenas orientar as relações sino-americanas no caminho certo, mas assumir nossas responsabilidades internacionais e trabalhar pela paz e tranquilidade no mundo”. De acordo com um breve documento divulgado pela rede pública CCTV, o presidente chinês alertou que as relações entre os Estados não podem chegar ao confronto armado. “Conflitos e antagonismos não beneficiam ninguém. Paz e segurança são os bens pelos quais a comunidade internacional deveria estar mais interessada”, disse ao presidente dos Estados Unidos.