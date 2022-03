Em três semanas, mais de 220 pessoas já morreram em Kiev; 60 são civis

Autoridades ucranianas acusam a Rússia de fazer ataques diários em áreas residenciais

A prefeitura de Kiev informou nesta sexta-feira, 18, em uma publicação no Telegram, que em três semanas de invasão, mais de 220 pessoas já morreram em Kiev, sendo 56 civis e quatro crianças. As autoridades também falaram sobre a quantidade de feridos. Ao todo são 889 pessoas, incluindo 241 civis, sendo alguns deles: 18 crianças, três motoristas de ambulância e um médico de emergência. Segundo a Câmara Municipal, danos também foram relatados em 36 edifícios residenciais e 10 escolas. Desde segunda-feira, 14, as tropas russas começaram a bombardear a capital da Ucrânia e assumiram o controle de algumas áreas ao redor de Kiev, embora seu avanço tenha parado, de acordo com os militares ucranianos que também acusam a Rússia de fazer ataques diários em áreas residenciais.