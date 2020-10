Em vídeo, Trump afirma que está se recuperando dos sintomas da Covid-19

Presidente dos EUA disse que chegou ao hospital sem se sentir “bem”, mas que situação de saúde está melhorando

Reprodução Do hospital, Donald Trump gravou vídeo na noite deste sábado



Internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que não estava se sentindo bem quando foi ao hospital, mas que está melhorando. Ele pretende retomar em breve à campanha porque precisa “tornar a América grande de novo”. As afirmações foram feitas em um vídeo postado na noite desde sábado, 3, em sua conta oficial no Twitter.

“Estou trabalhando duro para voltar. Eu preciso voltar, porque ainda precisamos tornar a América grande de novo”, disse Trump. “Pretendo encerrar a campanha da forma como começamos e vínhamos fazendo.” O presidente se pronunciou após um conflito de informações entre a coletiva dos seus médicos e afirmações de Mark Meadows, seu chefe de gabinete, que afirmou que ele apresentou sintomas preocupantes antes de ser internado.

Trump disse que está se sentindo bem, mas que os próximos dias devem ser o “real teste” de seu progresso. Segundo ele, seus médicos lhe deram a opção de ficar isolado na Casa Branca até que estivesse curado. “Mas eu não tinha alternativa. Me deram a escolha de ficar na Casa Branca, me trancar. Não saia, não veja pessoas e deixe passar. Mas eu não poderia fazer isso, tinha que encarar de frente”, disse ele.

“Temos que confrontar os problemas. Como líderes, temos de enfrentar os problemas. Não há nenhum grande líder que não faria isso”, completou. A primeira-dama Melania Trump, segundo ele, também está bem. O presidente agradeceu ao apoio manifestado por americanos em um “consenso bipartidário bonito de se ver”, e também às manifestações de líderes mundiais.

* Com Estadão Conteúdo