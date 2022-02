Embaixada do Brasil na Ucrânia emite alerta para trem que partirá de Kiev

Governo ressalta que não é possível assegurar lugares suficientes para a partida de todos que se descolarem até a Estação Central

GENYA SAVILOV / AFP - 01/06/2020 Embaixada do Brasil disponibilizará trem para que brasileiros e latino americanos deixem Kiev, na Ucrânia



O governo brasileiro disponibilizou nesta sexta-feira, 25, um trem que partirá da capital ucraniana às 22h, da Estação Central de Kiev, em direção a Chernivtsi, no oeste do país. Não apenas cidadãos brasileiros, mas os latino americanos que estiverem registrados na Embaixada poderão embarcar. Será necessário apresentar um documento de identificação e é recomendado que os possíveis passageiros carreguem a menor quantidade de bagagens possíveis. O trajeto final tem como destino uma cidade próxima à fronteira da Ucrânia com a Romênia e o os servidores em Bucareste trabalham para disponibilizar um ônibus no lado romeno da divisa. A ida de Chernivtsi até o outro país, porém, será de responsabilidade dos viajantes. A localização do trem pode ser acessada clicando neste link.