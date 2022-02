Embaixada do Brasil na Ucrânia orienta brasileiros a se retirar ‘tão logo possível’

Órgão afirmou, em nota, que viagens à região são ‘fortemente desaconselhadas’ no momento

Reprodução/Embaixada do Brasil em Kiev - 24/02/2022 Embaixada do Brasil na Ucrânia recomenda aos brasileiros que deixem o país



A Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, publicou um informativo na manhã desta quinta-feira, 24, e orientou aos brasileiros que se encontram em território ucraniano a se deslocar por meios próprios para outros países ‘tão logo possível’. O informe ressalta que a recomendação das autoridades locais é a de não tentar sair da capital em decorrência dos ‘grandes engarrafamentos’ nas vias de acesso a outras localidades. Aqueles que estão no leste do país, próximos ao rio Dnipro, a instrução é de seguir viagem à oeste ou ‘deslocar-se para Kiev e contatar a embaixada assim que possível’. O telefone para contato é o +380 50 384 5484.

Confira a nota na íntegra:

A Embaixada do Brasil em Kiev recomenda que brasileiros que estejam em condições de deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia que o façam tão logo possível, após informarem-se sobre a situação de segurança local.

Aos brasileiros em Kiev:

– a recomendação das autoridades ucranianas, no momento, é de não tentar sair da capital, tendo em conta grandes engarrafamentos nas saídas da cidade. Solicita-se aguardar novas instruções da embaixada.

Aos brasileiros nas regiões na margem esquerda do rio Dnipro (leste do país):

– os que não puderem seguir viagem para oeste por meios próprios ou de modo seguro devem deslocar-se para Kiev e contatar a embaixada assim que possível pelo plantão consular +380 50 384 5484.

Viagens à Ucrânia neste momento são fortemente desaconselhadas.

Solicita-se que o número de plantão seja utilizado apenas em caso de necessidade extrema. Orientações à comunidade continuarão a ser transmitidas pelo Telegram e Facebook da Embaixada em Kiev.

Reitera-se a importância do registro junto à embaixada por

meio do link: https://forms.gle/GjfKD3Mrbs1y9rAG7.

Telegram: https://t.me/s/embaixadabrasilkiev

Facebook: https://www.facebook.com/Brasil.Ukraine

Twitter: https://twitter.com/brasilukraine

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5svPbypcrkTFYyGLAl9JVgdfvdf