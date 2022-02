Embaixada na Ucrânia pede que brasileiros ainda não deixem Kiev

Autoridades também orientaram os brasileiros que têm condições a deixarem o país e irem para nações ao oeste da Ucrânia; capital já foi alvo de ataques nesta manhã

GENYA SAVILOV / AFP Moradores da capital ucraniana formaram filas enormes para deixar Kiev



Em meio aos primeiros ataques da Rússia contra cidades da Ucrânia, a embaixada brasileira no país, localizada em Kiev, pediu para que os brasileiros não deixem a cidade. O pedido foi feito no momento em que milhares de moradores da capital tentam deixar a cidade, que já foi alvo de bombardeios russos. “Aos brasileiros em Kiev, a recomendação das autoridades ucranianas, no momento, é não sair, tendo em conta os grandes engarrafamentos nas saídas das cidades. Os brasileiros que buscarem deixar a cidade nesse momento devem contar com grandes dificuldades. Solicita-se aguardar novas instruções da embaixada”, diz o comunicado da embaixada. Além disso, os brasileiros que puderem se deslocar para países ao oeste da Ucrânia foram orientados a fazer isso o mais rápido possível. Aqueles que ficaram isolados ao leste do país deverão procurar a embaixada em Kiev.