Embaixador da Rússia na ONU nega acusações de massacre em Bucha

Vassily Nebenzia criticou o posicionamento do Reino Unido no Conselho de Segurança, que teria vetado uma reunião solicitada pelo Kremlin

EFE/EPA/OLEG Sepulturas são vistas em frente a um edifício residencial na cidade de Bucha, que foi recapturado pelo exército ucraniano



O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas (ONU), Vassily Nebenzia, negou que o Kremlin tenha participação nas centenas de mortes ocorridas em Bucha, cidade ucraniana. De acordo com o governista, “nem um único residente sofreu qualquer violência” e que “as acusações contra civis pelas tropas russas são apenas uma provocação, uma encenação, já que nossos soldados não fizeram nada do que foram acusados”. O representante do governo de Vladimir Putin também criticou o posicionamento do Reino Unido, que está à frente da presidência rotativa do Conselho de Segurança, por ter recusado um pedido de reunião do grupo. “Algo inacreditável e sem precedentes na história das Nações Unidas”, afirmou. O governo britânico se defendeu das acusações e alegou que nunca negou “uma reunião do Conselho de Segurança durante nossas presidências”.