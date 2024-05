Embaixador de Israel tritura carta da ONU em protesto a reconhecimento da Palestina como Estado soberano

O embaixador de Israel na ONU (Organização das Nações Unidas), Gilad Erdan, usou uma trituradora para destruir, nesta sexta-feira (10) uma cópia da carta da ONU, de 1945, que defende os direitos humanos e a manutenção da paz. A ação foi feita durante uma votação de uma resolução na Assembleia Geral que aprovou o reconhecimento da Palestina como um Estado soberano. “Vocês estão triturando a Carta das Nações Unidas com as suas próprias mãos, vocês deveriam se envergonhar”, disse Erdan, que disse que essa decisão é um gesto que beneficia o Hamas, a qual ele comparou com Hitler. A ONU aprovou nesta sexta, com apoio do Brasil, o reconhecimento da Palestina. A adesão agora depende do Conselho de Segura, uma proposta que os Estados Unidos vetaram no mês passado. Foram 143 votos a favor e 9 contrário, sendo eles: EUA, Israel, Argentina, Hungria, Nauru, Palau, Micronésia, República Tcheca e Papua Nova Guiné.

Watch: Israeli ambassador to the UN @giladerdan1 used a paper shredder to shred the UN charter on the podium of the UN general assembly ahead of a vote that will give new privileges to the Palestinians at the UN pic.twitter.com/mWQ85c8uwK

— Barak Ravid (@BarakRavid) May 10, 2024