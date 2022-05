Embaixador russo fica manchado de vermelho após ser atacado por manifestantes pró-Ucrânia; veja vídeo

Ato aconteceu durante o evento denominado Dia da Vitória que celebra a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial

Wojtek RADWANSKI / AFP Embaixador russo na Polônia, Serguei Andreev, foi atacado por tinta vermelha durante desfile do Dia da Vitória na Polônia



O embaixador russo na Polônia, Serguei Andreev, foi atacado por manifestantes pró-Ucrânia nesta segunda-feira, 9, durante participação no evento denominado Dia da Vitória que celebra a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Andreev foi atingido por um líquido vermelho, jogado por ativistas pró-ucranianos em Varsóvia A substância atingiu o resto e a roupa do embaixador e respingou nas pessoas que o acompanhavam. Após limpar o rosto com a mão, Andreev declarou: “Estou orgulhoso de meu país e de meu presidente”. O incidente foi denunciado imediatamente pela Rússia que dirigiu um “forte protesto” às autoridades polonesas “por sua clemência com os jovens neonazistas”. Todo dia 9 de maio, os russos de todas as partes do mundo celebram a vitória na Segunda Guerra Mundial e homenageiam os soldados soviéticos que morreram no campo de batalha.