Embaixadora da Ucrânia nos EUA acusa Rússia de usar bomba a vácuo

A Embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, acusou a Rússia de ter usado uma bomba a vácuo durante os bombardeios que aconteceram nesta segunda-feira, 27, e pediu por mais assistência aos membros do Congresso dos Estados Unidos. “Eles usaram a bomba a vácuo hoje, o que na verdade é proibido pela convenção de Genebra”, disse Markarova durante uma reunião com os legisladores. Desde quinta-feira, 24, a Ucrânia tem enfrentado uma “guerra brutal”, como classifica a Embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, que já deixou mais de 300 mortos. Segundo Markarova, “a devastação que a Rússia está tentando infligir à Ucrânia é grande”. Durante sua fala, ela disse que representantes ucranianos estão trabalhando ativamente com o governo e o Congresso do presidente dos EUA, Joe Biden, para obter mais armas e sanções mais duras, e condenou as ações dos russos dizendo que ‘eles deveriam pagar um preço alto”.