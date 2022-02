Embarcação com quatro toneladas de cocaína é apreendida no Pacífico; veja vídeo

Semissubmersível de 15 metros pertence um grupo dissidente da Farc; operação foi realizada pela Marinha da Colômbia

Reprodução/Twitter/Armada da Colombia Operação causará um prejuízo da US$ 150 milhões ao grupo dissidente da Farc



A Marinha da Colômbia apreendeu na última terça-feira, 7, quatro toneladas de cocaína que estavam sendo transportadas por um semissubmersível, uma espécie de embarcação que fica parcialmente submersa, de 15 metros de comprimento, na costa do Oceano Pacífico. Na vistoria, os agentes encontraram quatro tripulantes, entre eles um estrangeiro, e 200 sacos com 4.000 pacotes retangulares. A embarcação e as drogas foram levadas para o Posto da Guarda Costeira de Tumaco, onde testes confirmaram que a substância era cocaína. Segundo a Marinha, a droga, avaliada em US$ 150 milhões, pertencia a um grupo dissidente da Farc. “A apreensão afeta consideravelmente as finanças dos dissidentes das Farc ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’. Eles deixaram de receber US$ 150 milhões. Esse dinheiro é usado para financiar a compra de armamento, a mineração ilegal e a criminalidade na área do Pacífico colombiano”, afirmou o vice-almirante Francisco Cubides Granados, que também disse que a operação deve evitar o consumo de 10 milhões de doses de cocaína a nível global. Os quatro homens foram autuados pelos crimes de tráfico, posse e fabricação de drogas; e uso, construção, comercialização e posse de semissubmersíveis. As penas podem chegar a 12 anos de prisão.

Veja vídeo da Marinha sobre a operação: