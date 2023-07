Entenda por que a Venezuela foi suspensa do Mercosul

País está fora do bloco desde 2017; Marcelo Favalli explica os detalhes no Minuto JP Internacional, programete das redes sociais da Jovem Pan News

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o retorno da Venezuela ao Mercosul. Para o petista, não se pode “isolar” o país, e os “problemas de democracia” devem ser enfrentados. A declaração de Lula foi feita à imprensa logo após o Brasil assumir a presidência temporária do bloco. Mas você sabe os motivos que fizeram a Venezuela ser suspensa do grupo e qual a relação de Nicolás Maduro e Hugo Chávez nessa situação? Marcelo Favalli, jornalista e apresentador da Jovem Pan News, explica todos os detalhes no Minuto JP Internacional. Confira o Minuto JP Internacional desta semana: