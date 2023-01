Entenda por que crítica a personagem ‘lésbica’ fez M&M’s suspender campanha com mascotes

Marca de chocolate divulgou um comunicado dizendo que ‘até mesmo os sapatos de um doce podem ser polarizadores’

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP M&M's divulgou nota para falar sobre polêmica com personagens da marca



A M&M’s divulgou um comunicado, nesta segunda-feira, 23, dizendo que vão suspender a campanha com mascotes. A medida acontece após a marca de chocolate, em 2022, receber críticas por ter renovado o Green M&M e ter lançado um novo personagem roxo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. “No ano passado, fizemos algumas mudanças em nossos amados porta-vozes. Não tínhamos certeza se alguém notaria. E definitivamente não achamos que isso iria quebrar a internet”, inicia o comunicado. Na sequência a marca fala que devido as mudanças terem sido polarizadas, decidiu suspender as campanhas com os mascotes. “Decidimos fazer uma pausa indefinida nos porta-vozes”, anuncia. Enquanto isso, a Mars, responsável pela M&M’s, resolveu escolher a comediante e atriz Maya Rudolph para representar o produto. “Estamos confiantes de que Rudolph defenderá o poder da diversão para criar um mundo onde todos se sintam pertencentes”, explicou a M&M’S em comunicado. Em relação a polêmica, a M&M’s lançou novos visuais para seus personagens de chocolate antropomorfizados. O objetivo foi para atingir mais consumidores jovens. As mudanças foram poucas. No entanto, a atualização nos sapatos de Green, de botas de cano alto para tênis, gerou críticas de clientes nas redes sociais. Eles diziam que o personagem havia perdido sua característica principal. “Até mesmo os sapatos de um doce podem ser polarizadores. Era a última coisa que a M&M’s queria, já que nosso objetivo é unir pessoas”, reforçou a marca. A situação ficou ainda mais turbulenta quando a M&M’s lançou, em setembro de 2022, uma nova personagem feminina, “Purple”, para tornar o grupo de porta-vozes mais inclusivo. Ela foi implantada como parte de um pacote de edição limitada da marca de chocolate roxo, marrom e verde em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com isso, novas críticas surgiram. Agora, a M&M’s decidiu suspender as campanhas com os mascotes.