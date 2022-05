Entrada da Ucrânia na União Europeia pode levar décadas, afirma Macron

Presidente da França alegou que apoia a criação de uma ‘comunidade política’ para atuar além do bloco com a possibilidade de entrada de outros países, como o governo ucraniano e o Reino Unido

EFE - 17/04/2018 Presidente francês sugeriu a criação de uma "comunidade política" para ir além dos compromissos da União Europeia



O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou com jornalistas durante passagem por Berlim, na Alemanha, nesta segunda, 8, e comentou sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia no leste europeu. Para o mandatário francês, a entrada do governo de Volodymyr Zelensky no bloco europeu poderia levar décadas. Em razão disso, Macron mostrou-se favorável à criação de uma “comunidade política” com atuação para além do bloco e que possa integrar a Ucrânia e o Reino Unido. Países que encontram-se próximos de concluir a adesão à UE “deveriam continuar até o final deste caminho”, disse o líder. “A União Europeia […] não deve ser o único meio de estruturar o continente europeu em curto prazo. O Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, mas pode ter um lugar nesta comunidade política”. argumentou. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, concordou com a ideia e qualificou a proposta como uma “sugestão bastante interessante”.