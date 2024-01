Equador recebe apoio de países vizinhos para enfrentar guerra contra gangues

Brasil colocou a PF à disposição dos equatorianos e EUA está empenhado em cooperar para que os criminosos sejam levados à Justiça; líder da Bolívia reforçou ideia de criar uma aliança de combate ao crime organizado

STRINGER / AFP Membros das Forças Armadas montam guarda em um vagão do metrô durante operação para proteger a segurança civil em Quito



O presidente do Equador, Daniel Noboa, recebeu o apoio de países vizinhos após decretar, na terça-feira, 9, estado de conflito armado interno em resposta a uma grave crise de segurança causada por ataques do narcotráfico. Uma carta conjunta de apoio político foi emitida pelos países da América do Sul, que também ofereceram ajuda militar, policial e de inteligência. Desde a declaração de conflito interno, as Forças Armadas prenderam 329 pessoas, 12 pessoas morreram e cerca de 140 guardas carcerários foram sequestrados por detentos. O presidente equatoriano endureceu o discurso e afirmou que seu governo vai considerar “terroristas” também juízes, promotores, membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas que “apoiarem” os criminosos. A carta conjunta foi articulada pelo Chile, que está na presidência do Consenso de Brasília, e o Mercosul também emitiu nota de apoio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos prometeram apoio ao Equador contra as gangues criminosas. “Estamos dispostos a ajudá-los e a enviar forças de segurança, se necessário, para ajudar o Equador”, disse Patricia Bullrich em entrevista ao canal TN da Argentina. “É uma questão continental. O que acontece no Equador, na Colômbia, no Peru, na Bolívia influencia a Argentina. Temos que nos proteger disto [narcóticos] como país e como continente”, acrescentou. O presidente da Bolívia, Luis Arce, que manifestou sua “predisposição de apoio” ara que o Equador volte à normalidade, reforçou a ideia de criar uma aliança latino-americana de combate ao crime organizado. “Ressaltamos que é urgente trabalhar na regionalização do combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, bem como na criação de organizações supranacionais como a Aliança Latino-Americana Antinarcóticos — ALA, sob os princípios da soberania e da dignidade dos nossos povos; propostas pelo nosso país em diversas reuniões internacionais”, escreveu Arce.

O diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, Andrei Rodrigues, colocou a PF à disposição do país vizinho. O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, condenou os ataques de grupos armados no Equador e afirmou que o país está empenhado em cooperar para que os criminosos sejam levados à Justiça. Daniel Noboa, líder equatoriano, decretou estado de conflito armado interno e de exceção após a fuga do líder da maior facção criminosa do país. O estado de exceção vai vigorar por 60 dias, inclusive nos presídios, com toque de recolher entre 23h e 5h. Desde a declaração de conflito interno, as Forças Armadas puseram nas ruas 22.400 militares e prenderam 329 pessoas em todo o território nacional.