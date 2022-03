Equipe de busca encontra navio que naufragou em 1915 na Antártica

Navio comandado pelo explorador Ernest Shackleton naufragou enquanto fazia uma travessia na região; apesar das condições adversas, todos os tripulantes sobreviveram ao naufrágio

Esther HORVATH / Falklands Maritime Heritage Trust / AFP Expedição de buscas usou câmeras em alta definição para procurar os restos do navio naufragado



Uma equipe de buscas formada por quase 100 pessoas encontrou o navio “Endurance“, que pertenceu ao explorador anglo-irlandês Ernest Shackleton e naufragou em 1915 na Antártica. Os líderes da expedição anunciaram a novidade nesta quarta-feira, 9, e informaram que a embarcação foi localizada no mar de Wedell, na Antártica , a uma profundidade de 3.008 metros. O diretor da expedição, Mensun Bound, disse que a conservação do navio surpreendeu a equipe, uma vez que o veículo está quase “intacto”. “Estamos impressionados com nossa sorte por conseguirmos localizar e captar imagens do ‘Endurance’. […] É o melhor barco de madeira naufragado que já vi: está erguido, orgulhoso do fundo do mar, intacto e em um estado de preservação brilhante. Você pode até ver o ‘Endurance’ na popa”, afirmou Bound.

A expedição que encontrou o barco foi organizada pela Falklands Maritime Heritage Trust e zarpou da África do Sul no dia 5 de fevereiro tentando encontrar os destroços de um dos mais famosos naufrágios da história. Em 1915, Shackleton tentou cruzar a Antártica em uma travessia de 2.900 quilômetros, indo do Mar de Weddell ao Mar de Roos. Entretanto, o navio ficou preso no bloco de gelo do Mar de Weddell, ficando encalhado por meses até afundar. Entretanto, todos os membros da tripulação sobreviveram. Eles acamparam por meses na inóspita ilha Elefante até que Shackleton, com a ajuda de companheiros, foi até as ilhas Geórgia do Sul, onde conseguiu ajuda para resgatar o restante da tripulação. Para localizar o “Endurance”, a equipe usou drones submarinos para explorar a região, que foi descrita por Shackleton como “a pior parte do pior mar do mundo”.

*Com informações da AFP