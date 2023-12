Erdogan diz que não há diferença entre Netanyahu e Hitler e chama israelense de ‘açougueiro de Gaza’

Turco considera Israel como ‘Estado terrorista’ e Hamas como ‘grupo de libertação’

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Erdogan considera Israel como Eatdos Terrorista e Benjamin Netaniahu como 'açougueiro de Gaza'



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, comparou nesta quarta-feira, 27, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com Adolf Hitler, e disse não haver nenhuma diferença entre os dois. “Não há nenhuma diferença entre Netanyahu e Hitler”, declarou Erdogan em uma cerimônia oficial em Ancara. Netanyahu “é mais rico que Hitler” e “obtém todo o tipo de apoio dos países ocidentais e dos Estados Unidos”, acrescentou. O presidente turco que definiu Israel como um “Estado terrorista”, chamou Netanyahu de “açougueiro de Gaza” e considerou o Hamas, que governa esse território palestino, como um “grupo de libertação”, aumentou as críticas contra Israel ante a destruição causada em Gaza com uma ofensiva ordenada pelo premiê israelense contra o movimento islamista palestino Hamas, em resposta ao sangrento ataque dos combatentes deste grupo em 7 de outubro.

O premiê israelenses respondeu o turco prontamente, dizendo que “Erdogan comete genocídio contra os curdos e ostenta o recorde mundial de prisões de jornalistas que se opõem ao seu regime, é a última pessoa que pode nos dar lições de moral”, afirmou em uma nota. Segundo ele, Israel “luta para eliminar a organização terrorista mais abominável e brutal do mundo”, culpada de “crimes contra a humanidade”, acrescentou. Desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, mais de 22 mil pessoas já morreram, sendo a maior parte delas na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério de Saúde do Hamas, foram 21.100 mortos em bombardeios israelenses, majoritariamente mulheres e criança.

*Com informações da AFP