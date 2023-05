Erdogan fala em cumprir ‘todas as promessas’ e critica adversário: ‘Ninguém pode atacar as conquistas desta nação’

Antes do fim oficial da apuração, o atual presidente da Turquia conclamou a vitória e afirmou que cada eleição é um renascimento; Erdogan obteve 52,1% dos votos, com quase 99% das urnas apuradas

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU Erdogan fala com apoiadores após o segundo turno das eleições presidenciais na Turquia



Fontes oficiais confirmaram a reeleição do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, após as votações deste domingo, 28, no segundo turno das eleições presidenciais. O político já havia reivindicado a vitória com 54,60% dos votos apurados. “Nossa nação nos confiou a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos”, disse Erdogan a apoiadores do alto de um ônibus em seu distrito natal, Istambul. “Cumpriremos todas as nossas promessas”, disse o chefe de Estado, que está no poder há 20 anos, garantindo que “cada eleição é um renascimento”. “Essas eleições mostraram que ninguém pode atacar as conquistas desta nação”, continuou. Segundo a agência oficial turca Anadolu, Erdogan obteve 52,1% dos votos, contra 47,9% do seu adversário, Kemal Kiliçdaroglu, após a apuração de quase 99% dos votos.

Após os números serem divulgados, o primeiro-ministro ultranacionalista da Hungria, Viktor Orbán, parabenizou Erdogan por sua vitória “inquestionável”. “Parabéns ao presidente Erdogan por sua vitória eleitoral inquestionável”, escreveu Orbán no Twitter. Mais de uma hora antes do anúncio, quando ainda não se sabia quem havia ganhado, o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, já havia parabenizado Erdogan “por sua vitória” no pleito. Em 14 de maio, no primeiro turno, nenhum dos candidatos obteve a maioria necessária para se tornar chefe de Estado. Naquele dia, Erdogan obteve 49,5% dos votos, contra 44,9% de Kiliçdaroglu. As urnas ficaram abertas por nove horas neste domingo, entre 8h e 17h (horário local; 2h e 11h de Brasília), para que cerca de 61 milhões de pessoas pudessem votar.

*Com informações das agência AFP e EFE