Ernesto Araújo cancela agenda em Washington e fará teste para o coronavírus

Decisão foi tomada depois de o secretário Fábio Wajngarten ter sido confirmado com a doença

José Cruz/Agência Brasil Araújo teria ao menos três reuniões com autoridades americanas no Tesouro, no Conselho Nacional de Economia e na Casa Branca



O Itamaraty informou nesta quinta-feira (12) que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai cancelar o restante da agenda em Washington e retornar hoje à Brasília, onde fará o teste para o coronavírus.

Araújo teria ao menos três reuniões no período da tarde com autoridades americanas no Tesouro, no Conselho Nacional de Economia e na Casa Branca. Os encontros foram cancelados por precaução, depois que a Presidência confirmou que o secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, testou positivo para a doença.

Além dele, o presidente Jair Bolsonaro também fez o exame, que sairá na sexta-feira. A comitiva presidencial teve a presença ainda dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

Também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PTB-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, e o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr., entre outros.

Os integrantes da comitiva foram avisados na quarta pelo gabinete da Presidência para que comunicassem o governo em caso de qualquer sintoma de coronavírus. Eles estão sendo todos chamados para fazer o exame.

*Com informações do Estadão Conteúdo