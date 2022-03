Erramos em prometer à Ucrânia uma vaga na Otan, afirma chefe da diplomacia da UE

Josep Borrell alegou que não havia como garantir que a nação realmente entraria na aliança das potencias Ocidentais

Stephanie LECOCQ / POOL / AFP - 27/02/2022 Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que foi um erro prometer à Ucrânia uma vaga na Otan



O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, conversou com jornalistas nesta sexta-feira, 11, e afirmou que o bloco cometeu um “erro” ao prometer que a Ucrânia entraria na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O chanceler alega que “há momentos em que poderíamos ter reagido melhor” e cita que o grupo propôs “coisas que não podíamos garantir, em particular a adesão da Ucrânia à Otan”. Após ser questionado, o comandante alegou que o compromisso nunca foi realizado e que é “um erro prometer coisas que não podemos cumprir”. Durante a entrevista, Borrel atacou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e argumentou que o líder russo pode ter o mesmo fim de Slobodan Milosevic, ex-líder da Iugoslávia, que faleceu no aguardo de um julgamento em Haia, por crimes de guerra. “Essa hipótese existe, acho que ele acumulou méritos para isso”, pontuou.