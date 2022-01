Erupção de vulcão submarino causa tsunami no Pacífico; veja vídeos

Vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apa está localizado a 64 quilômetros de Nuku’alofa, capital de Tonga

Reprodução / Twitter Fenômeno gerou ondas gigantes que avançam por ilhas da região



A erupção de um vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, em Tonga, na madrugada deste sábado, 15, causou um tsunami no sul do Pacífico. O vulcão está localizado a 64 quilômetros de Nuku’alofa, capital do país. Imagens de satélite mostram o momento da erupção, quando uma nuvem de cinzas, vapor e gás sobe acima das águas. Segundo a Associated Press, cientistas identificam que a extensão da erupção seria de cinco quilômetros de largura e cerca de 20 quilômetros de altura. Imagens de satélite captaram a Terra e o momento da erupção. O fenômeno gerou ondas gigantes que avançam por ilhas da região. Nas redes sociais, vídeos mostram casas costeiras sendo atingidas.

O Escritório de Meteorologia da Austrália informou inicialmente que não há ameaças para o país. No entanto, o órgão já emitiu alertas para a Ilha de Lord Howe, localizada a 600 km da costa da Austrália, e para a ilha Norfolk. Segundo a entidade, um maremoto de 1,2 metro foi registrado em Nuku Alofa, em Tonga. Na Nova Zelândia, a mais de 2.300 quilômetros de distância, autoridades alertaram sobre as tempestades da erupção. A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências informou que algumas partes do país podem sofrer com “correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa após uma grande erupção vulcânica”. Autoridades dos Estados Unidos também emitiram alerta de risco de tsunami na costa de Washington e Oregon.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Volcán submarimo en Oceanía Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Se aprecia claramente la columna de ceniza y la interacción del agua del mar con la erupción. pic.twitter.com/xCcSczgbb0 — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) January 8, 2022