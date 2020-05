Espanha aposta que poderá receber turistas estrangeiros em julho

EFE/Jesús Diges O turismo é um setor essencial para a economia espanhola pois representa 12,3% do produto interno bruto (PIB)



O governo da Espanha calcula que o turismo estrangeiro poderá retornar com segurança no mês de julho, de acordo com a quarta vice-presidente do Executivo Teresa Ribera. Ela alertou, em entrevista à Agência EFE, que uma abertura prematura e maciça seria uma “irresponsabilidade” que colocaria em risco a população.

“Temos que ter muito cuidado com a forma como a pessoa que chega não corra risco, porque chega a um destino seguro e, ao mesmo tempo, não represente um risco para a população local”, afirmou. “Neste momento, nossa ideia é que possamos trabalhar sobre origens e destinos seguros pensando no mês de julho.”

Ministra da Transição Ecológica e responsável pela redução de medidas excepcionais para conter a pandemia da covid-19, Teresa Ribera lembrou que os surtos ocorridos na China, Coreia do Sul e Singapura “estavam associados à importação de casos” do exterior.

“Não queremos isso para nossa população”, enfatizou, assegurando que os dados “extraordinários” sobre a baixa incidência da doença em algumas das regiões mais turísticas da Espanha, como Andaluzia ou ilhas Baleares e Canárias, “nos oferecem segurança hoje, quando não há mobilidade, e nem as pessoas potencialmente infectadas chegam”.

O turismo é um setor essencial para a economia espanhola pois representa 12,3% do produto interno bruto (PIB) e, antes da pandemia, empregava 2,45 milhões de pessoas — 12,7% de todos os postos de trabalho no país.

