Espanha confirma primeiro caso de coronavírus na Catalunha

A Espanha registrou nesta terça-feira (25) um novo caso de coronavírus na Catalunha, o primeiro da região, conforme informações do Departamento de Saúde do governo catalão.

Esta é a quarta ocorrência no País, após os dois confirmados nas Ilhas Canárias (um turista alemão que já teve alta e um médico italiano constatado ontem), além de um cidadão inglês, diagnosticado nas Ilhas Baleares (Mediterrâneo).

As autoridades de saúde espanholas aguardam os novos exames do médico italiano, cujos resultados devem ser divulgados hoje. Isso porque, quando um caso vira suspeito, as autoridades de saúde espanholas ativam seu protocolo de ação: isolam o paciente e realizam um segundo teste no Centro Nacional de Microbiologia, em Madri.

O governo, que fez hoje sua reunião semanal, pediu “paz de espírito” e disse que vai agir com “moderação, proporcionalidade e transparência”, segundo a primeira vice-presidente Carmen Calvo.

