Espanha registra menor número diário de mortes por Covid-19 desde março

EFE/Mariscal A Espanha registrou 102 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas



A Espanha registrou 102 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo governo neste sábado (16). Este é o menor número diário de óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus desde 15 de março.

Ao todo, a Espanha tem 27.563 vítimas da Covid-19. O número de novos casos da doença nas últimas 24 horas foi de 539, dez a menos do que ontem.

Madri também registrou o menor número de mortes em dois meses, com 17 casos nas últimas 24 horas, enquanto as novas infecções confirmadas pelo teste de PCR também caíram de 49 para 38.

Esses números indicam que “a fase descendente” da pandemia na Espanha se estabilizou, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Dr. Fernando Simón.

Na Espanha, 70% do país já iniciou o processo de desconfinamento, mas as regiões de Madri e Barcelona ainda permanecem com medidas restritivas.

Simón lembrou hoje que “a incidência (do coronavírus) em Madri foi mais que o dobro do resto da Espanha”, de modo que o progresso em direção a uma maior flexibilidade de medidas é mais lento.

Madri tem 66.210 infecções pelo Covid-19 desde o início da pandemia e um total de 8.826 mortes em hospitais da região.

*Com EFE