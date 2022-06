Espanha enfrenta pior onda de calor dos últimos 20 anos

Partes do Sul, como Andaluzia e Extremadura, registraram temperatura de 40ºC e Córdoba chegou aos 44ºC

EFE/Salas Turistas pararam em frente a relógio para registrar alta temperatura em Córdoba



A Espanha enfrenta a pior onda de calor no mês de junho dos últimos 20 anos. Dezessete das 19 comunidades autônomas do país estão em alerta para temperaturas ‘extremamente altas’. Partes do sul, como as regiões da Andaluzia e Extremadura, registraram temperaturas acima dos 40ºC e Córdoba chegou aos 44ºC. Em Madri, os termômetros chegaram a 35ºC. “Não é normal ter uma onda de calor tão extrema nesta época do ano. É a onda de calor mais intensa em meados de junho nos últimos 20 anos”, explica o porta-voz da Agência Meteorológica Espanhola (AEMET), Ruben del Campo. O risco de incêndios florestais está ‘extremo’ por temperaturas de 7 a 12ºC acima da média para a época do ano. O inverno também foi muito mais seco no país do que em anos anteriores e os reservatórios de água estão em níveis ‘preocupantemente baixos’ entre 48,17%, 10% abaixo do registrado em 2021 na mesma época.