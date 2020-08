Espanha fechará bares e estabelecimentos noturnos para conter Covid-19

O objetivo é conter a propagação da doença, já que surtos recentes têm sido relacionados com atividades sociais

O governo da Espanha e as autoridades das regiões do país entraram em acordo nesta sexta-feira, 14, para fechar boates, bares, salões de dança, entre outros estabelecimentos de entretenimento noturno. O objetivo é conter a propagação do novo coronavírus, já que surtos recentes têm sido relacionados com atividades sociais voltadas, principalmente, para jovens e adultos. Até o momento, o país registra 337.334 casos e 28.605 mortes pela Covid-19.

Além disso, foi determinado que se fume ao ar livre, por exemplo, nas áreas externas de restaurantes e bares, sempre que não seja possível manter uma distância de segurança de dois metros entre as pessoas. Essa determinação, inclusive, já vinha sendo implantada em diversas regiões do território espanhol. O ministro de Saúde, Salvador Illa, e as autoridades regionais do setor definiram coordenar uma série de medidas entre todos os entes públicos, para frear os surtos de infecção pelo novo coronavírus, que vêm aumentando desde o fim de junho.

