Governo espanhol quer medidas de restrição por mais 1 mês

EFE/MONCLOA Restrições devem persistir por mais um mês na Espanha



O governo da Espanha solicitará na próxima semana a autorização do Congresso para estender por mais um mês as medidas de restrição no país para retardar o progresso da epidemia da Covid-19.

Essa decisão foi anunciada neste sábado (16) pelo presidente do Governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez. El explicou que, se não houver um novo surto, o país poderá voltar à normalidade nos próximos meses e voltou a pedir aos cidadãos “prudência” e “respeito pelas medidas sanitárias”.

“Queremos alcançar um grande consenso no Congresso para continuar salvando vidas e combater a pandemia”, disse Sánchez, lembrando que até termos uma vacina, “teremos que continuar vivendo com o vírus”.

Nesse novo período, alguns direitos relacionados à circulação continuarão limitados, com a saúde pública como único objetivo. “O caminho que seguimos é o único possível. Prudência, cautela e segurança são a única maneira de superar o vírus”, afirmou.

Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 102 novas mortes por Covid-19, chegando a um total de 27.563 vítimas até o momento.

*Com EFE