Espanha propõe embargo de armas a Israel para parar guerra na Faixa de Gaza

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, propos embargo de armas a Israel para parar guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi feita durante uma reunião neste domingo (25) que contou com a presença de representantes de países europeus, do Oriente Médio e do Brasil, realizada em Madri. O encontro teve como foco principal a busca por soluções para a crise humanitária na região. Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, enfatizou a importância do reconhecimento do Estado da Palestina e criticou a inação da comunidade internacional diante da grave situação em Gaza. Ele destacou que a falta de medidas efetivas tem contribuído para o agravamento da crise humanitária, que já afeta milhares de civis.

O presidente Lula também se manifestou sobre a situação, condenando um recente ataque aéreo israelense que resultou na morte de crianças palestinas. Em suas declarações, Lula caracterizou a situação em Gaza como uma forma de vingança, em vez de uma ação defensiva, ressaltando a necessidade urgente de uma resposta internacional mais contundente. A guerra em Gaza teve início após um ataque do Hamas em outubro de 2023, desencadeando um ciclo de violência que já resultou em um número alarmante de vítimas, tanto entre israelenses quanto palestinos. A reunião em Madri busca, portanto, não apenas a cessação das hostilidades, mas também a facilitação da entrada de ajuda humanitária na região, sem a supervisão de Israel.

