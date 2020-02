Espanha registra sete novos casos de coronavírus em 24 horas

Matteo Bazzi/EFE Infectados com o vírus estiveram em contato com italianos



A Espanha registrou sete novos casos de coronavírus em diversas regiões do país nas últimas 24 horas. As pessoas infectadas estão nas Ilhas Canárias, Catalunha, Comunidade Valenciana e Madri. A maioria dos casos tem relação com o surto da doença detectado na Itália.

Nas Ilhas Canárias, um casal e dois amigos estão em isolamento preventivo por conta da doença. Eles estão passando férias em um hotel do arquipélago, e os mais de 700 hóspedes do local estão sendo acompanhados.

Uma mulher de 36 anos que reside em Barcelona e visitou a Itália na última semana é o primeiro caso confirmado na Catalunha. Ela se apresentou em um hospital com sintomas semelhantes aos da gripe, e contou ter viajado recentemente à região de Bergamo e Milão, por isso, foi testada e confirmada com o vírus.

Em Madri, a paciente é uma jovem de 24 anos que está internada em um centro médico especializado. O sétimo caso trata-se de um homem na Comunidade Valenciana, leste da Espanha.

Até o momento, todos os casos se referem a contágios ocorridos fora do país.