Espanha soma mil infectados por coronavírus nas últimas 24 horas

O número de mortos chegou a 297 pessoas nesta segunda-feira (16)

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Espanha subiu para 8.744 nesta segunda-feira (16), cerca de mil a mais nas últimas 24 horas, representando um aumento de 25% por dia, enquanto o número de mortes equivale a 297 pessoas, uma delas de um jovem de 21 anos que sofria de leucemia.

Mais da metade do total de pacientes, 4.695, está em Madri, disse o diretor do Centro de Emergências e Alertas de Saúde, Fernando Simon, nesta segunda durante entrevista coletiva.

Ele destacou ainda que 521 pacientes superaram a doença e tiveram alta médica.

A taxa de letalidade de casos do vírus está atualmente em torno de 3%. Cerca de 40% dos pacientes estão hospitalizados e 410 pessoas estão em unidades de terapia intensiva, mais de 60% delas na região de Madri.

A propagação do vírus obrigou as autoridades regionais do País Basco, no norte, a adiar as eleições regionais convocadas para o próximo dia 5 de abril, confirmaram fontes dos principais grupos políticos.

O país acordou nesta segunda com ruas vazias, lojas fechadas, exceto as de primeira necessidade, e as vias de acesso às grandes cidades com muito pouco tráfego, no primeiro dia útil desde o último sábado quando o governo declarou estado de alarme pela expansão do coronavírus.

Na Espanha, os seus 47 milhões de habitantes estão se preparando para cumprir as instruções das autoridades de não circular nas ruas e não usar transporte público, exceto por estrita necessidade.

Para garantir a segurança e o cumprimento das ordens, a polícia nacional e municipal, bem com a guarda civil e unidades do Exército, estão destacadas em todo o país.

*Com informações da EFE