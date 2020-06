Espanha vive primeiro dia livre de limitações de movimento e confinamento

Os principais aeroportos nacionais, como os de Madri e o de Barcelona, voltaram a funcionar neste domingo



A Espanha tem neste domingo o primeiro dia sem limitações de movimento, após 98 dias de estado de emergência, que beneficia inclusive visitantes europeus, com a exceção dos provenientes de Portugal, sem ter que passar por período de quarentena.

Durante o período mais duro das medidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19, a população ficou obrigada a se confinar nas próprias residências, com saídas limitadas a necessidades essenciais e emergências.

Em todo o país, mais de 28,3 mil pessoas morreram em todo o território espanhol desde o início da pandemia.

Os principais aeroportos nacionais, como os de Madri e o de Barcelona, voltaram a funcionar neste domingo, embora não em operação total, depois de mais de três meses paralisados. A expectativa é de 100 voos procedentes da zona europeia Schengen, com exceção de Portugal.

Os primeiros voos que chegaram neste domingo chegaram ao aeroporto madrilenho vindos de Paris, na França, e Milão, na Itália.

A imagem mais clara da nova normalidade é que as praias da Espanha estão com grande movimento e estradas com fluxo intenso e veículos. As autoridades, no entanto, seguem insistindo na necessidade de que se cumpram normas de higiene e de distanciamento social.

*Com Agência EFE