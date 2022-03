Especialistas do Exército da Ucrânia desarmam bomba que não explodiu; assista

Artefato caiu em Chernihiv após avião russo ser abatido; vídeo viralizou nas redes sociais

Reprodução/ Youtube Especialistas da Forças Aérea conseguiram desarmar a bomba



Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 10. As imagens foram compartilhadas pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostrando especialistas do exército desarmando uma bomba. O dispositivo teria caído em Chernihiv, no norte da Ucrânia, de um avião russo que foi derrubado. Na filmagem dois militares usam água para retirar o dispositivo da bomba. É possível ver edifícios e automóveis ao redor destruídos por bombardeios e pessoas tentando “limpar” um pouco do caos. Não ficou claro quando o vídeo foi gravado. Assista ao vídeo abaixo: