Esposa de Navalny se despede do marido de forma virtual: ‘Não sei viver sem você’

Yulia Navalny está exilada e foi impedida de comparecer ao enterro do líder opositor, realizado nesta sexta-feira,1; viúva compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra momentos do casal

Reprodução/X/@yulia_navalnaya Yulia Navalnaya faz vídeo de homenagem para se despedir do marido, Alexei Navalny



Exilada e impedida de comparecer a cerimônia de despedida do mardio e ao enterro, Yulia Navalny, usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o marido, Alexei Navalny, morto no dia 16 de fevereiro em circunstâncias pouco claras em uma prisão do Ártico. No X (antigo Twitter) ela postou um vídeo em que mostra momentos do casal e o agradeceu pelos 26 anos do que ela classificou como ‘felicidade absoluta’. “Lyosha, obrigado por 26 anos de felicidade absoluta. Sim, mesmo nos últimos três anos de felicidade. Pelo amor, por sempre me apoiar, por me fazer rir mesmo na prisão, pelo fato de você sempre ter pensado em mim”, escreveu.

Minutos antes da publicação o líder opositor de Vladimir Putin tinha sido enterrado no cemitério de Borisovo, em Moscou, ao som da músca “My Way” de Frank Sinatra e acompanhado por uma multidão que proferia cânticos de “A Rússia será livre” e “Rússia sem Putin”. O enterro aocnteceu no cemitério de Borisovo, em Moscou, em meio a rigorosas medidas de segurança e após uma breve cerimônia de despedida em uma igreja na qual milhares de apoiadores do político não puderam entrar.

“Não sei viver sem você, mas vou tentar deixar você aí em cima feliz por mim e orgulhoso de mim. Não sei se aguento ou não, mas vou tentar. Com certeza nos encontraremos um dia”, escreveu Yulia na publicação. “Eu tenho tantas histórias não contadas para você, e tenho tantas músicas salvas para você no meu telefone, estúpidas e engraçadas, em geral, para ser sincero, músicas terríveis, mas são sobre nós, e eu realmente queria deixar você ouvir para eles”, continuou. “E eu realmente queria ver você ouvi-los, rir e depois me abraçar. Te amo para sempre. Descanse em paz”, finalizou.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

A mãe do opositor, Liudmila, denunciou na semana passada que as autoridades se recusaram a entregar o corpo do filho durante mais de uma semana após a sua morte. Yulia também exigiu que o presidente russo, Vladimir Putin, devolvesse o corpo de Navalny à sua família, enquanto culpou o chefe do Kremlin por estar por trás da morte de seu marido. A viúva de Navalny, 47 anos, também prometeu que continuará a causa do marido no exílio e pediu aos seus apoiadores que fiquem ao seu lado.