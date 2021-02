Esposa de traficante ‘El Chapo’ é presa em aeroporto nos EUA

Emma Coronel Aispuro, 31, enfrenta uma acusação de conspiração para distribuir diversos tipos de droga

EFE/José Méndez El Chapo foi extraditado para os EUA e cumpre prisão perpétua



As autoridades americanas prenderam Emma Coronel Aispuro, esposa do traficante mexicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán nesta segunda-feira, 22. A informação foi confirmada pelo Departamento de Justiça. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia, e Emma deverá depor através de uma videoconferência na terça-feira, 23, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito da Columbia. Ela enfrenta uma acusação criminal de “conspiração para distribuir um quilograma ou mais de heroína, cinco quilos ou mais de cocaína, 1 mil quilos ou mais de maconha e 500 gramas ou mais de metanfetamina, para importação ilegal nos Estados Unidos“, diz o documento.

A nota diz ainda que a detida teria ajudado o traficante a fugir da prisão de Altiplano, no México, em 2015, e teria planejado mais uma fuga antes que o parceiro fosse extraditado para os EUA. Com 31 anos de idade, Emma é cidadã americana e mexicana. Ela atraiu a atenção da mídia ao acompanhar El Chapo durante um julgamento entre 2018 e 2019. El Chapo foi condenado por tráfico de drogas por um júri em Nova York em 2019 e cumpre pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

*Com informações da EFE