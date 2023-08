Estado Islâmico confirma que líder da organização morreu durante confronto na Síria 

Em abril, presidente da Turquia já havia falado sobre a morte, mas só agora teve um pronunciamento oficial

Delil SOULEIMAN / AFP Uma foto mostra o campo Al-Hol, administrado pelos curdos, que abriga parentes de supostos combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) na província de Hasakeh, no nordeste da Síria



O grupo Estado Islâmico (EI) confirmou nesta quinta-feira, 3, a morte de seu chefe, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, em um confronto no noroeste da Síria com outra organização jihadista. Al-Qurashi “morreu após um confronto direto” com a formação Hayat Tahrir al-Sham (HTS, ex-braço local da rede Al-Qaeda), que tentava capturá-lo em uma cidade da província síria de Idlib, disse o porta-voz do EI no Telegram, sem especificar o local exato ou a data dos fatos. O Estados Ilâmico também notificou que Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi é o novo líder. Apesar de só terem anunciado agora, em abril, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já havia informado que Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi estava morto.

