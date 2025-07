Estados Unidos anunciam sanções contra Autoridade Palestina

Medidas incluem negação de vistos a membros de duas organizações; Washington as acusa de ‘continuar apoiando terrorismo’

Alex WROBLEWSKI/AFP Donald Trump afirmou que seria 'muito difícil' fechar acordo com Canadá, depois que país apoiou a criação de um Estado palestino



Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta quinta-feira (31), contra autoridades da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), acusando-as de tomar medidas para “internacionalizar o conflito com Israel“, anunciou o Departamento de Estado. As sanções incluem a negação de vistos a membros dessas duas organizações, que Washington também acusa de “continuar apoiando o terrorismo, inclusive com incitação e exaltação da violência”.

Donald Trump afirma que acordo com Canadá é ‘bem difícil’

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seria “muito difícil” fechar um acordo com Canadá, depois que o país apoiou a criação de um Estado palestino. Trump deve impor uma tarifa de 35% sobre todos os produtos canadenses que não são cobertos pelo acordo comercial EUA-México-Canadá se os dois países não chegarem a um acordo dentro do prazo.

“Uau! O Canadá acaba de anunciar que apoia a criação de um Estado para a Palestina. Isso tornará muito difícil para nós fecharmos um acordo comercial com eles”, afirmou Trump no Truth Social.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert