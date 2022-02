Estados Unidos anunciam sanções contra regiões separatistas da Ucrânia

Bidein proíbe investimentos, comércio e financiamento de pessoas dos EUA nas regiões de Donetsk e Lugansk

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Bidein proíbe investimentos, comércio e financiamento de pessoas dos EUA para as regiões Donetsk e Lugansk.



Depois do reconhecimento pela Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia, nesta segunda-feira, 21, os Estados Unidos anunciaram sanções contra territórios rebeldes de Donetsk e Lugansk e alertaram que estão prontos para outras medidas, se necessário. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, o presidente Joe Biden emitirá uma ordem executiva para proibir novos investimentos, comércio e financiamento de pessoas dos EUA para as regiões Donetsk e Lugansk. A ordem fornecerá autoridade para impor sanções a qualquer pessoa determinada a operar nessas áreas da Ucrânia. Essas medidas só são válidas se a Rússia não invadir o país, caso contrário, sanções mais amplas estão prontas para serem aplicadas caso o cenário mude. De acordo com a Casa Branca, após o posicionamento russo, Biden telefonou para seus colegas na França e na Alemanha. O telefonema com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, começou às 15h17 locais (17h17 de Brasília), informou um porta-voz.

*Com informações da AFP e Reuters