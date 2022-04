Estados Unidos autorizam primeiro teste de bafômetro para detectar Covid-19

Equipamento foi testado em mais de 2 mil pessoas e mostrou ter 91,2% de sensibilidade e 99,3% de especificidade

André Borges/Agência Brasília Aparelho parecido com o usado no Brasil para detectar álcool no sangue será usado para detectar a doença



A FDA, dos Estados Unidos, concedeu autorização de uso emergencial para o primeiro teste diagnóstico para Covid-19 usando amostras de ar expirado, com o bafômetro. De acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira, 14, o teste “pode ser realizado em ambientes onde a amostra do paciente é coletada e analisada, como consultórios médicos, hospitais e locais de testes móveis, usando um instrumento do tamanho de uma bagagem de mão”. O diretor do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, Jeff Shuren, disse que esse é um avanço na rápida inovação que ocorre para testes de diagnóstico da doença. A FDA fez testes com mais de 2 mil pessoas, incluindo aqueles com e sem sintomas. “No estudo, o teste mostrou ter 91,2% de sensibilidade (a porcentagem de amostras positivas que o teste identificou corretamente) e 99,3% de especificidade (a porcentagem de amostras negativas que o teste identificou corretamente)”, disse o comunicado.