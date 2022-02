Estados Unidos calculam que a Rússia vai ocupar a Ucrânia em até dois dias

Satélites detectaram um aumento na presença de militares russos na fronteira; norte-americanos são aconselhados a sair do território ucraniano

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken afirma que invasão russa à Ucrânia é iminente



O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Anthony Blinken, afirmou a jornalistas nesta sexta-feira, 11, que uma eventual invasão da Rússia à Ucrânia é iminente e pode acontecer nos próximos dias. De acordo com o governo norte-americano, os russos devem ocupar a capital ucraniana, Kiev, em até dois dias. “Como dissemos, estamos em um período em que uma invasão pode começar a qualquer momento. Para ser claro, isso inclui durante as Olimpíadas. Simplificando, continuamos a ver sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira. E deixamos muito claro que qualquer cidadão americano que permaneça na Ucrânia deve sair agora”. O governista também afirmou que a Casa Branca continuará a “retirar nossa embaixada” de Kiev.

“O que está em jogo não é simplesmente, por mais importante que seja, a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, mas princípios muito básicos que, de uma maneira dura após duas Guerras Mundiais e uma Guerra Fria, fortaleceram a segurança, a paz e a prosperidade para países ao redor do mundo. Um país não pode simplesmente mudar as fronteiras de outro pela força, não pode simplesmente ditar a outro suas escolhas, suas políticas, com quem ele irá se associar. Se permitirmos que esses princípios sejam desafiados impunemente, mesmo que esteja a meio mundo de distância na Europa, isso também terá impacto aqui”, ressaltou Blinken.

Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden, ressaltou preocupação com a situação e a rápida escalada nas ações russas de uma provável invasão ao território polonês. Segundo o assistente do mandatário norte-americano, não está claro se Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia, mas o serviço de inteligência já trabalha com o cenário de uma rápida tomada de território por parte dos militares russos. De acordo com o assessor, a Rússia poderia ocupar a capital ucraniana antes do fim das Olimpíadas de Inverno, que se encerra no próximo dia 20.