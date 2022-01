Estados Unidos chegam a 132 mil pessoas hospitalizadas, recorde durante a pandemia

Variante ômicron causa o cenário por ser mais transmissível e infectar mais pessoas, embora tenda a gerar infecções mais leves

EFE / EPA / CJ GUNTHER Número de infectados e hospitalizações passou a aumentar com a chegada da variante ômicron aos Estados Unidos



Os Estados Unidos chegaram a um número recorde de pessoas hospitalizadas durante a pandemia de Covid-19: 132.646, segundo levantamento realizado pela agência de notícias Reuters. O número é superior à maior marca de janeiro de 2021, quando 132.051 estavam internadas no país norte-americano. O número é reflexo do surgimento da variante ômicron, mais transmissível e capaz de superar em determinada medida a imunidade alcançada com as vacinas ou com a infecção prévia pelo próprio vírus. As hospitalizações dobraram nas últimas três semanas e têm aumentado constantemente desde que a ômicron se tornou predominante nos Estados Unidos. Embora tenda a causar infecções mais leves do que as outras variantes, a ômicron pode sobrecarregar os hospitais por gerar mais pessoas doentes. Dentre os Estados e territórios dos EUA que estão informando níveis recordes de pacientes hospitalizados, estão Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pensilvânia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Vermont, Virgínia, Wisconsin e a capital Washington.