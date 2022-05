Estados Unidos confirmam 12 casos de varíola dos macacos

Infecções foram identificadas na Flórida, Colorado, Califórnia, Utah, Washington, Nova York e na Virgínia

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration CDC destaca que os sintomas são semelhantes à da já erradicada varíola: febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, calafrios e fadiga



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) confirmou que o país registrou 12 casos de varíola dos macacos. Segundo o órgão de saúde, as infecções foram identificadas em diferentes Estados. O primeiro positivo foi confirmado em 18 de maio, em um homem adulto, morador de Massachusetts, que havia visitado pouco antes o Canadá. Depois, houve detecção da doença viral na Flórida, Colorado, Califórnia, Utah, além de Washington, Nova York e na Virgínia. O CDC destaca que os sintomas da doença são semelhantes à da já erradicada varíola: febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, calafrios e fadiga. Além disso, com frequência, alguns pacientes têm inflamação nos gânglios e de erupções cutâneas. Ainda de acordo com o órgão de saúde, “não está claro como uma pessoa fica exposta à varíola dos macacos, mas, entre os casos, há pessoas que se identificaram como homens que mantêm relações sexuais com outros homens”. Atualmente, o CDC pede que quem apresentar sintomas similares ao da varíola dos macacos, entre em contato com centros de saúde.

*Com EFE