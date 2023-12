Estados Unidos culpam Hamas pelo fim da trégua com Israel

De acordo com a Casa Branca, a guerra foi retomada em Gaza porque o grupo palestino não quis entregar uma lista de reféns

Os Estados Unidos culparam nesta sexta-feira, 1º, o grupo Hamas pelo rompimento da trégua com Israel, que durou apenas sete dias. “A pausa terminou por causa do Hamas, porque eles não entregaram uma lista de reféns que poderiam ajudar a prolongá-la”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, em entrevista coletiva. “Os EUA continuarão profundamente engajados em favor da libertação de mais reféns e da entrega de mais ajuda humanitária”, enfatizou Kirby, ressaltando que nenhuma outra ajuda entrou em Gaza desde o fim do cessar-fogo. “Se o Hamas realmente se preocupa com os palestinos, como diz, fará o possível para ter uma lista de reféns que possam ser trocados, a fim de manter o fluxo de ajuda”, disse. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou o Hamas de romper a trégua e “renegar os compromissos assumidos”. Blinken, que chegou aos Emirados Árabes depois de visitar Israel e Cisjordânia, disse que o Hamas começou a disparar foguetes contra o território israelense mesmo antes do fim oficial da trégua nos combates.

*Com informações da EFE