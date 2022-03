Estados Unidos sugerem que Abramovich e negociadores ucranianos não foram envenenados

Segundo fonte anônima, fator ambiental teria causados os sintomas; bilionário foi visto na Turquia, ondem acontecem negociações de paz

EFE/Jean-christophe Bott Roman Abramovich (esquerda) foi visto em negociações de paz na Turquia



Um membro dos serviço de inteligência dos Estados Unidos afirmou que o bilionário russo Roman Abramovich não foi envenenado e que os sintomas relatados foram causados por um fator ambiental externo. A afirmação foi feita à agência Reuters sob condição de anonimato. Na segunda-feira, 28, o The Wall Street Journal afirmou que o oligarca, que é próximo de Putin, e outros dois negociadores de paz ucranianos apresentaram sintomas de possível envenenamento. Segundo a fonte, o departamento de inteligência “sugere altamente que isso (os sintomas) foi ambiental, não envenenamento”. Entretanto, ele não deu mais detalhes. Nesta terça-feira, 29, Abramovich foi flagrado em Istambul, na Turquia, onde começou mais uma rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. Ele foi visto conversando com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e depois sentado ao lado do porta-voz do mandatário local.