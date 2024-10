Estados Unidos e Israel planejam atacar produção de petróleo do Irã

Biden discute um possível ataque de Israel ao Irã, enquanto tensões aumentam após disparo de mísseis iranianos.

Jim Watson/AFP Joe Biden, presidente dos EUA, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, se cumprimentam



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou que a possibilidade de um ataque de Israel às instalações de petróleo do Irã está sendo debatida. Durante uma declaração, Biden afirmou: “Estamos discutindo isso”, embora tenha enfatizado que “nada acontecerá hoje; conversaremos sobre isso mais tarde”. Essa situação pode intensificar as tensões na região do Oriente Médio. Biden também expressou sua oposição a um ataque às instalações nucleares iranianas, mas reconheceu o direito de Israel de se defender. Essa posição pode complicar ainda mais as relações entre os países envolvidos e aumentar a instabilidade na área. A situação é delicada e requer atenção cuidadosa.

Na terça-feira, o Irã disparou quase 200 mísseis em direção a Israel, embora não tenha havido relatos de vítimas no território israelense. Esse ataque demonstra a escalada de hostilidades entre os dois países, o que pode levar a uma resposta mais contundente por parte de Israel. Além disso, os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de implementar novas sanções contra o regime iraniano. Essa medida pode ser uma forma de pressionar o Irã a reconsiderar suas ações e políticas, mas também pode gerar reações adversas e aumentar ainda mais as tensões na região.

